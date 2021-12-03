Ешлі Грем знялася голяка та показала "дерево життя" з розтяжок

Американська модель плюссайз Ешлі Грем, яка чекає на двійню від свого чоловіка Джастіна Ервіна, оголилася для сміливого фото. 34-річна красуня вирішила показати підписникам у Instagram, який візерунок із розтяжок утворився на її вагітному животі.

"Джастін каже, що мої розтяжки виглядають як дерево життя", - написала Ешлі.

Скоро в Ешлі народиться двійко синочків фото з instagram грем

Грем та її "дерево життя"

Як відомо, під час першої вагітності Грем теж відверто ділилася фото та відео, демонструючи, як змінюється її тіло.

Нагадаємо, старшого сина модель народжувала вдома.

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