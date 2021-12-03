Ешлі Грем знялася голяка та показала "дерево життя" з розтяжок
3 грудня 2021, 09:48
Американська модель плюссайз Ешлі Грем, яка чекає на двійню від свого чоловіка Джастіна Ервіна, оголилася для сміливого фото. 34-річна красуня вирішила показати підписникам у Instagram, який візерунок із розтяжок утворився на її вагітному животі.
"Джастін каже, що мої розтяжки виглядають як дерево життя", - написала Ешлі.
Як відомо, під час першої вагітності Грем теж відверто ділилася фото та відео, демонструючи, як змінюється її тіло.
Нагадаємо, старшого сина модель народжувала вдома.
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IDEALMEDIA
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