"Гола велика дівчина" Ешлі Грем зробила пікантне селфі в ванній

Американська модель плюссайз Ешлі Грем у черговий раз похизувалася своїми голими пишними формами в Instagram. Красуня запиляла селфі навпроти дзеркала в ванній.

"Гола велика дівчина", - коротко підписала вона.

Пустунка Ешлі порадувала фанів черговим "ню"

Як відомо, в січні Ешлі народила первістка, хлопчика Айзека. Це були домашні пологи, і зірка вирішила поділитися дуже особистим фото з того дня.

Втомлена, але щаслива: так виглядала Грем після домашніх пологів

"Не можу повірити, що Айзекові сьогодні 9 місяців! Дев'ять місяців усередині, дев'ять місяців назовні", - зазначила Грем, подякувавши "дивовижній команді": акушеркам, доулі та своєму чоловікові Джастіну.

Нагадаємо, Ешлі дуже задоволена, що прийняла рішення народжувати не в лікарні.

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