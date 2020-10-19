"Гола велика дівчина" Ешлі Грем зробила пікантне селфі в ванній
Американська модель плюссайз Ешлі Грем у черговий раз похизувалася своїми голими пишними формами в Instagram. Красуня запиляла селфі навпроти дзеркала в ванній.
"Гола велика дівчина", - коротко підписала вона.
Як відомо, в січні Ешлі народила первістка, хлопчика Айзека. Це були домашні пологи, і зірка вирішила поділитися дуже особистим фото з того дня.
"Не можу повірити, що Айзекові сьогодні 9 місяців! Дев'ять місяців усередині, дев'ять місяців назовні", - зазначила Грем, подякувавши "дивовижній команді": акушеркам, доулі та своєму чоловікові Джастіну.
Нагадаємо, Ешлі дуже задоволена, що прийняла рішення народжувати не в лікарні.
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