Ешлі Грем чекає на двійню. Смішне ВІДЕО реакції зіркової мами на новину

Не секрет, що чимало пар, у яких першим народжується хлопчик, сподіваються, що наступною буде дівчинка. Якщо таким був задум і американської моделі плюссайз Ешлі Грем та її чоловіка Джастіна Ервіна, то в долі прекрасне почуття гумору.

33-річна зірка чекає на двох хлопчиків.

У Ешлі Грем буде хлопчик. І ще один хлопчик

Про це Ешлі оголосила в Instagram, поділившись відео, на якому під час УЗД взнає цю грандіозну новину.

"О! Це двійнята!.. Це пеніс!.. А то дівчинка?", - питає в лікарки Грем під час обстеження.

А почувши відповідь, що друге маля - теж хлопчик, схоплюється на кушетці та починає істерично реготати.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Нагадаємо, первісткові Ешлі та Джастіна, Айзеку лише рік і 8 місяців. У Грем були домашні пологи.

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