Ешлі Грем чекає на двійню. Смішне ВІДЕО реакції зіркової мами на новину
21 вересня 2021, 11:00
Не секрет, що чимало пар, у яких першим народжується хлопчик, сподіваються, що наступною буде дівчинка. Якщо таким був задум і американської моделі плюссайз Ешлі Грем та її чоловіка Джастіна Ервіна, то в долі прекрасне почуття гумору.
33-річна зірка чекає на двох хлопчиків.
Про це Ешлі оголосила в Instagram, поділившись відео, на якому під час УЗД взнає цю грандіозну новину.
"О! Це двійнята!.. Це пеніс!.. А то дівчинка?", - питає в лікарки Грем під час обстеження.
А почувши відповідь, що друге маля - теж хлопчик, схоплюється на кушетці та починає істерично реготати.
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Нагадаємо, первісткові Ешлі та Джастіна, Айзеку лише рік і 8 місяців. У Грем були домашні пологи.
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