Белла Хадід залягла у ванну в сукні та прикрила циці мушлями. ФОТО
2 лютого 2022, 18:00
Американська модель Белла Хадід стала обличчям нової колекції бренду Self-Portrait. Для цього красуня попозувала у цікавих епатажних образах на тлі різних локацій.
Зухвалиця Белла навіть частково оголила свої звабливі принади.
Нагадаємо, Белла є прихильницею відвертих та навіть артхаусних луків. Якось зірка довела це, влаштувавши спекотний хоум-фотосет. А ще модель попозувала по FaceTime для італійського Vogue.
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