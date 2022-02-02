Белла Хадід залягла у ванну в сукні та прикрила циці мушлями. ФОТО

Американська модель Белла Хадід стала обличчям нової колекції бренду Self-Portrait. Для цього красуня попозувала у цікавих епатажних образах на тлі різних локацій.

Зухвалиця Белла навіть частково оголила свої звабливі принади.

Звичайна ванна кімната перетворилася на справжній фотомайданчик фото Self-Portrait

Цікавий аксесуар під жакет, чи не так?

Модель вміло приміряє на себе різні ролі

Фотограф підібрав цікаві та складні ракурси

Нагадаємо, Белла є прихильницею відвертих та навіть артхаусних луків. Якось зірка довела це, влаштувавши спекотний хоум-фотосет. А ще модель попозувала по FaceTime для італійського Vogue.

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