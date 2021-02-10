Белла Хадід в купальнику та без мейкапу пояснила свої мішки під очима

10 лютого 2021, 17:50

24-річна американська модель Белла Хадід виклала кілька фото в купальнику та селфі без макіяжу.

Хтось із підписників у коментарях зауважив, що Белла має втомлений вигляд, але модель не забарилася та "вибачилася" за свої мішки під очима.

"Я тільки-но прокинулася…. Я … прошу вибачення, що мої мішки під очима образили вас", - написала Хадід.

 
Хтось ще помітив втомлене обличчя Белли на цьому фото?

 
 
Дівчина показала себе одразу після пробудження

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