Белла Хадід в купальнику та без мейкапу пояснила свої мішки під очима

24-річна американська модель Белла Хадід виклала кілька фото в купальнику та селфі без макіяжу.

Хтось із підписників у коментарях зауважив, що Белла має втомлений вигляд, але модель не забарилася та "вибачилася" за свої мішки під очима.

"Я тільки-но прокинулася…. Я … прошу вибачення, що мої мішки під очима образили вас", - написала Хадід.

Хтось ще помітив втомлене обличчя Белли на цьому фото?

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