Белла Хадід в купальнику та без мейкапу пояснила свої мішки під очима
10 лютого 2021, 17:50
24-річна американська модель Белла Хадід виклала кілька фото в купальнику та селфі без макіяжу.
Хтось із підписників у коментарях зауважив, що Белла має втомлений вигляд, але модель не забарилася та "вибачилася" за свої мішки під очима.
"Я тільки-но прокинулася…. Я … прошу вибачення, що мої мішки під очима образили вас", - написала Хадід.
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