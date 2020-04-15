Белла Хадід в трусиках та з кулькою у роті знялася для Vogue по FaceTime
Карантин вніс значні корективи в життя всіх, зате відкрив нові можливості, особливо для творчих професій.
Зірки креативлять як можуть. Проводять прямі ефіри своїх тренувань, дають онлайн-концерти та роблять всілякі флешмоби. А ще – знімають фотосети по вебкамері.
Американська модель Белла Хадід підхопила цей тренд і попозувала по FaceTime для італійського Vogue.
А потім фото красуні в трусиках і з синьою кулькою у роті перетворили на флешмоб #bellaballoonschallenge в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Хадід сама наробила фото в спальні за допомогою вебкамери.
Фото з Instagram Brianna Capozzi
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