Белла Хадід в трусиках та з кулькою у роті знялася для Vogue по FaceTime

Карантин вніс значні корективи в життя всіх, зате відкрив нові можливості, особливо для творчих професій.

Зірки креативлять як можуть. Проводять прямі ефіри своїх тренувань, дають онлайн-концерти та роблять всілякі флешмоби. А ще – знімають фотосети по вебкамері.

Американська модель Белла Хадід підхопила цей тренд і попозувала по FaceTime для італійського Vogue.

"Часи змінюються, і робота вдома набуває іншого значення", - написала Белла

А потім фото красуні в трусиках і з синьою кулькою у роті перетворили на флешмоб #bellaballoonschallenge в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно Хадід сама наробила фото в спальні за допомогою вебкамери.

Фото з Instagram Brianna Capozzi

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