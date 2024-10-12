"Я хочу, щоб ти дивилася": Каньє Веста звинуватили у сексуальних фантазіях про матір його дружини

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Колишня співробітниця компанії скандального американського репера Каньє Веста, яка звинуватила його у надсиланні порно неповнолітнім, шокувала ще однією заявою щодо виконавця та його дружини, архітекторки Б'янки Сенсорі.

Про це пише видання Aceshowbiz.

За повідомленням, Каньє нібито мав недоречні думки про матір своєї благовірної. У судовій документації, яка потрапила у розпорядження ЗМІ, йдеться, що репер у 2022 році писав своїй помічниці про те, що хотів би переспати з матір'ю Б'янки. На момент цього повідомлення пара ще не була одружена.

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Крім того, співробітниця заявляє, що про свої бажання Каньє Вест розповів дружині. Він нібито написав їй:

"Я хочу тр**нути твою маму, поки вона не пішла. І я хочу, аби ти дивилася, як я тр**ю твою маму".

Як відреагувала Б'янка на недоречні бажання свого благовірного, невідомо.

Каньє Вест нібито заявив про свої сексуальні фантазії щодо мами Б'янки Скріншот з Instagram Каньє Веста

Нагадаємо, раніше проти Каньє Веста вже висували звинувачення, які він відкидав та заявляв, про недоречну поведінку своєї помічниці, шантаж та сексуальний примус.

Як відомо, якось інсайдер розповів, що одіозний репер має значні фінансові проблеми, тож змушений благати про допомогу свою колишню дружину Кім Кардашян.