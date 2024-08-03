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Дружина Веста у Беверлі-Хіллз засвітила груди і сідниці крізь прозоре міні. Фото

Тетяна Сухачова 3 серпня, 10:18
Каньє Вест із дружиною

Черговий сороміцький образ дружини Веста

фото GETTY IMAGES

Дружина одіозного репера Каньє Веста Б’янка Сенсорі, навіть попри ризик опинитися за гратами, продовжує з’являтися на людях у відвертому вбранні.

Вкторе продемонструвати свою фігуру світові жіночка вирішила під час виходу в люди у Беверлі-Хіллз. Сенсорі обрала прозору нюдову "сукню", крізь яку виднілися її стрінги та груди.


Як відомо, нині Сенсорі загрожує в’язниця відразу за кількома справами. Перша – це звинувачення у надсиланні порнографії співробітникам, у тому числі і неповнолітнім, компанії Каньє Веста Yeezy.

Також Сенсорі може загрожувати в’язниця через публічну демонстрацію грудей. За законами штату Каліфорнія її можуть позбавити волі на 6 місяців.

Нагадаємо, Каньє Вест не приховує свої симпатії до Росії. У червні він навіть відвідував Москву.

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