Дружина Веста у Беверлі-Хіллз засвітила груди і сідниці крізь прозоре міні. Фото

Черговий сороміцький образ дружини Веста фото GETTY IMAGES

Дружина одіозного репера Каньє Веста Б’янка Сенсорі, навіть попри ризик опинитися за гратами, продовжує з’являтися на людях у відвертому вбранні.

Вкторе продемонструвати свою фігуру світові жіночка вирішила під час виходу в люди у Беверлі-Хіллз. Сенсорі обрала прозору нюдову "сукню", крізь яку виднілися її стрінги та груди.

Реклама:

Як відомо, нині Сенсорі загрожує в’язниця відразу за кількома справами. Перша – це звинувачення у надсиланні порнографії співробітникам, у тому числі і неповнолітнім, компанії Каньє Веста Yeezy.

Також Сенсорі може загрожувати в’язниця через публічну демонстрацію грудей. За законами штату Каліфорнія її можуть позбавити волі на 6 місяців.

Нагадаємо, Каньє Вест не приховує свої симпатії до Росії. У червні він навіть відвідував Москву.