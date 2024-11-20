"Найхимерніші 5 секунд у моєму житті": вдова засновника Playboy Гефнера докладно описала їхній перший секс

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Удова видавця Г'ю Гефнера, Кристал Гарріс (Гефнер) у своїх мемуарах готова розказати на весь світ про те, що відбувалося за зачиненими дверима славнозвісного та скандальновідомого маєтку засновника імперії Playboy.

Зокрема у книзі "Говори лише хороше. Як я вижила в Playboy і віднайшла себе", яка українською виходить у видавництві BookChef у грудні, 38-річна жінка описала свій перший секс із майбутнім чоловіком.

Із фрагментами книги спогадів Гарріс ознайомився ТаблоID.

Кристал, молодша за Гефа на 60 років, стала його третьою та останньою дружиною Фото Getty Images

Так, головну спальню, еротичне серце маєтку Playboy Кристал описує як "музей барахла".

"Вона була величезна й розкішна, з люстрами, дзеркалами, важкими драпіруваннями та вишукано вирізьбленим мармуровим каміном. Це був як музей… барахла. Усюди, де тільки можна, стояли ретельно підібрані дрібнички, які свідчили про впізнаваність Гефа та його зв’язки з іншими знаменитостями. Там були його світлини з різними зірками, яких я бачила на екранах телевізора й у фільмах, - Дженніфер Еністон, Скарлетт Йоханссон, Тора Берч, Бред Пітт. Там була фотографія Арнольда Шварценеггера, який підняв руки, а на кожному біцепсі висіла дівчина. Там було багато іграшок і м’яких плюшевих звірят, а ще більше фігурок Франкенштейна й плакатів. У кожному кутку безладно лежали купи речей, стільки всякого добра, що здавалося, воно просто валяється без жодного ладу", - пригадує Гарріс.

Удова засновника Playboy написала мемуари Фото Getty Images

Перший сексуальний контакт Кристал та Г'ю став частиною групових розваг, у яких брали участь іще троє дівчат. Те, що відбулося тоді, Гарріс порівняла з прослуховуванням на роль. У неї вийшло пройти його, дистанціювавшись від процесу і нічого не відчуваючи.

"Я в будинку Playboy, на ліжку в Г'ю Гефнера, член Г'ю Гефнера в мені, навкруги гарні оголені дівчата, і в цьому всьому не було нічого сексуального. Це не мало нічого спільного з любощами. Це була історія про силу, владу та вплив. Це була вистава. Я проходила прослуховування на роль. Гадаю, це мені було під силу. На тлі досі грала пісня Мадонни, Ембер витягнула з шафи за ліжком секс-іграшки. Я зціпила зуби й стала до поставленого завдання", - пише авторка мемуарів.

"Що Ембер, що я змушені були прикидатися, як і будь-яка акторка з фільму для дорослих. На цей вечір наше завдання полягало в тому, щоб змусити Г'ю Гефнера почуватися справжнім мужчиною. Це була суто його фантазія, і ми мали переконати його, що ми теж понад усе на світі цього потребували, що кожна жінка марить такими фантазіями", - пояснює вона.

У своїй книзі Кристал розказала, як їй вдалося піднятися ієрархічними сходинками системи Playboy на самісіньку вершину і як це зрештою змінило її життя та її саму Фото Getty Images

"Ми з Ембер удавали, що пестимо одна одну секс-іграшками. Я стогнала дужче й голосніше. Г'ю Гефнер шкірив зуби. Незабаром він закінчив, оргазму не було, він просто закінчив. Раптом він відмахнувся від нас, мало не відштовхуючи вбік, поки самотужки прагнув нарешті дійти до оргазму, допомігши собі руками. Тієї ж миті він застогнав, почав битися й борсатися, як риба, яка намагається дістатися до водойми. Йому перекосило обличчя, буцімто від нападу болю. На секунду я запанікувала, що у вісімдесятиоднорічного старигана стався напад, однак потім із нього вирвався останній стогін і все закінчилося. Це були найхимерніші п'ять секунд у моєму житті", - зізнається Гарріс.

Нагадаємо, Г'ю Гефнер та Кристал Гарріс стали подружжям у 2013-му. Нареченому на той момент було 86 років, його обраниці - 26. Як пояснив тоді своє рішення засновник Playboy, саме ця дівчина "заслуговувала на те, щоби бути його вдовою".

Як відомо, Гефнер помер у 2017-му, заповівши поховати себе поруч із Мерилін Монро.