"У сексуальності немає меж": колишня плеймейт у 65 знялася топлес для Playboy

Американка Кендейс Джордан, зірка Playboy 1970-х, нещодавно знову попозувала топлес для чоловічого глянцю. Зараз їй 65, і вона дуже сподівається, що журнал запросить її на зйомку і в 80.

Про те, чому співпраця з еротичним виданням - найкраще рішення в її житті, і в чому неправі "так звані феміністки", Кендейс розказала у колонці для The Huffington Post.

Джордан стала однією з героїнь зимового "The Equality Issue", випуску, який чоловічий журнал присвятив рівності та розмаїттю краси. Вона впевнена: Х'ю Хефнер ним би пишався.

Кендейс Джордан у 65 років знову знялася для Playboy

"Я хочу показати жінкам, що в краси та сексуальності немає меж", - заявила Кендейс.

Як пригадує жінка, 40 років тому Playboy допоміг їй вирватися з провінційного, дуже консервативного містечка в південному Іллінойсі, де вона виросла. Мама і тато дуже її підтримували.

Уперше вона потрапила в культовий глянець у 1970-х роках

"Якось під час пресконференції мій батько навіть сказав: "Якби вони мені заплатили стільки ж, скільки їй, я би й сам попозував", - поділилася Кендейс.

Зі слів жінки, її не тривожили зйомки голяка - вона комфортно почувалася у власному тілі, довіряла виданню і була впевнена, що її не виставлять негарною.

"Це було найкраще рішення мого життя", - запевнила вона.

Кендeйс була "зайчиком" та плеймейт

Із Х'ю Хефнером, для неї - просто Хефом

Кендейс не один раз доводилося сперечатися з "так званими феміністками", які вважали, що зйомки для Playboy - це об'єктивація жінки.

"Я ніколи не відчувала, ніби мене об'єктивізують, радше почувала себе вільною та сильною. Ніхто не змушував мене позувати під дулом пістолету. Це було моє рішення і, чесно, я гадала, що це теж один із постулатів фемінізму - мати свободу приймати власні рішення", - наголосила Джордан.

Джордан сподівається знову знятися для журналу в 80

"Я пишаюся тим, хто я є, і як виглядаю, і як буде можливість, я миттю попозую знов. Може, я вже не важу 118 фунтів, як тоді, коли знімалася вперше, але для мене честь - мати змогу представити жінок певного віку та довести, що після 20 ти не втрачаєш своєї сексуальності", - додала вона.

Кендейс радить усім не слухати скептиків, відрощувати товстішу шкіру та не боятися приймати сміливі рішення.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Candace Jordan (@candidcandace) 8 Янв 2020 в 8:06 PST

"Playboy навчив мене, як постояти за себе перед лицем труднощів, від невдоволених так званих феміністок до тих, хто просто не згоден із моїм вибором. Врешті-решт, я навчилася не судити. Кожен у своєму житті відчиняє та зачиняє різні двері. Я пишаюся своїм зв'язком із Playboy і рада, що він триває", - зазначила Джордан.

"Сподіваюся, що вони знову навідаються до мене, коли мені буде 80. Я буду готова", - пообіцяла вона.

На думку Кендейс, фемінізм - це право жінки на вибір, зокрема на вибір зніматися голою

Кендейс та її чоловік Чак Джордан. Вони одружені вже понад 20 років

Фото з Instagram Джордан та фотографині Наді Лі Коен

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