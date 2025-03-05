37-річна Дімопулос показала, куди і для чого робить ін'єкції ботоксу
Блогерка та колишня співачка, а нині коуч Санта Дімопулос не приховує, що омолоджує обличчя за допомогою ін'єкцій.
У своєму Instagram ексвиконавиця показала, в які ділянки обличчя і тіла коле ботокс і пояснила, чому.
Як пояснила косметологиня Санти, співачці роблять full face ботокс. Ба більше, для того, щоб привідкрити кут ока, Дімопулос вводять ботокс у верхню третину обличчя.
Санта також робить уколи у платизму, щоби "не втрачати" нижню лінію обличчя.
До речі, нерідко на процедури краси Дімопулос ходить не сама, а зі своєю 5-річною донькою. Востаннє Санта показувалася у кріслі косметолона три тижні тому, де робила чергові ін'єкції.
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