37-річна Дімопулос показала, куди і для чого робить ін'єкції ботоксу

Блогерка та колишня співачка, а нині коуч Санта Дімопулос не приховує, що омолоджує обличчя за допомогою ін'єкцій.

У своєму Instagram ексвиконавиця показала, в які ділянки обличчя і тіла коле ботокс і пояснила, чому.

У травні Санті виповниться 38 і блогерка обирає не старіти природним шляхом

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Як пояснила косметологиня Санти, співачці роблять full face ботокс. Ба більше, для того, щоб привідкрити кут ока, Дімопулос вводять ботокс у верхню третину обличчя.

Санта також робить уколи у платизму, щоби "не втрачати" нижню лінію обличчя.

Якщо вірити сторіс Санти, у косметолога вона буває хіба не кожного місяця

До речі, нерідко на процедури краси Дімопулос ходить не сама, а зі своєю 5-річною донькою. Востаннє Санта показувалася у кріслі косметолона три тижні тому, де робила чергові ін'єкції.