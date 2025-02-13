Дімопулос із 5-річною донькою показалися разом на процедурах краси

Колишня співачка і блогерка Санта Дімопулос показалася на б'юті процедурах разом зі своєю донькою Софією.

37-річна ексвиконавиця також розказала, які процедури зробила для підтримки краси.

Санта робить ін'єкції в обличчя і позбавляється небажаного волосся

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А от зачіски дівчата поки не показали

Як відомо, Дімопулос омолоджується не лише ін'єкціями. Раніше вона показувалася у кріокамері з температурою -83.