Танці та селфі в купальниках: Дімопулос похвалилася відпочинком з 5-річною дочкою та подругами у Дубаї

Фото з Instagram Санти Дімопулос

Блогерка та колишня співачка, а нині коуч Санта Дімопулос у своєму Instagram похвалилася відпочинком з подружками та донечкою Софією у дубайському пляжному клубі.

Санта помилувалася танцями 5-річної донечки та показала її в купальнику на лежаку.

Софійка, здається, дуже серйозно підійшла до відпочинку з маминими подругами

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"Моя донечка", - написала Санта на цьому відео

Також Дімопулос перепостила сторіс української моделі Анни Андерс, де вона запалює з її донечкою на задньому сидінні автомобіля.

"Вайбуємо з моєю блондинкою", - написала Андрес

Не забула блогерка й про себе і запостила селфі з подружками у купальниках.

Скріншот з Instagram Санти Дімопулос

Після тусовки на пляжі можна й попоїсти смачно

На початку лютого Санта Дімопулос показувала у кріокамері при температурі -83 градуси.

До слова, старший син Санти, 16-річний Даніель вирішив жити зі своїм батьком, шоуменом Андрієм Джеджулою в Україні.