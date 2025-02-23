Танці та селфі в купальниках: Дімопулос похвалилася відпочинком з 5-річною дочкою та подругами у Дубаї
Блогерка та колишня співачка, а нині коуч Санта Дімопулос у своєму Instagram похвалилася відпочинком з подружками та донечкою Софією у дубайському пляжному клубі.
Санта помилувалася танцями 5-річної донечки та показала її в купальнику на лежаку.
Також Дімопулос перепостила сторіс української моделі Анни Андерс, де вона запалює з її донечкою на задньому сидінні автомобіля.
Не забула блогерка й про себе і запостила селфі з подружками у купальниках.
На початку лютого Санта Дімопулос показувала у кріокамері при температурі -83 градуси.
До слова, старший син Санти, 16-річний Даніель вирішив жити зі своїм батьком, шоуменом Андрієм Джеджулою в Україні.
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