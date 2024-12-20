"Щодня придумує, як мене порадувати": Дімопулос похвалилася подарунком від 5-річної доні та стрункою фігурою в купальниках. Фото
Колишня співачка, блогерка Санта Дімопулос, яка зараз відпочиває з донькою Софією на Мальдівах, поділилася у Instagram пляжним контентом. А ще кралечка похизувалася подарунком, який зробило 5-річне дівча мамі.
"Помітили мій модний браслет? Це подарунок Софії. Щодня вона придумує, як мене порадувати", - зазначила Санта.
Як відомо, Софія (або Софа) - донька 37-річної Санти від ексчоловіка, Ігоря Кучеренка. Також у блогерки є 16-річний син Даніель від шоумена Андрія Джеджули.
Нагадаємо, Дімопулос знадобилися роки на те, щоби збагнути, яка негативна риса об'єднувала її колишніх.
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