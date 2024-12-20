"Щодня придумує, як мене порадувати": Дімопулос похвалилася подарунком від 5-річної доні та стрункою фігурою в купальниках. Фото

Марія Ткаченко 20 грудня, 12:30
Санта Дімопулос
Фото з Instagram Дімопулос

Колишня співачка, блогерка Санта Дімопулос, яка зараз відпочиває з донькою Софією на Мальдівах, поділилася у Instagram пляжним контентом. А ще кралечка похизувалася подарунком, який зробило 5-річне дівча мамі.

"Помітили мій модний браслет? Це подарунок Софії. Щодня вона придумує, як мене порадувати", - зазначила Санта.

Санта Дімопулос і її донька

Санта і Софія насолоджуються відпочинком на Мальдівах


Дочка Дімопулос Софія

"Надлишок милоти"

Санта Дімопулос і її дочка від Кучеренка

Софі 5 років

Санта Дімопулос на Мальдівах
Санта Дімопулос у купальнику

Дімопулос часто показує у своєму блозі, завдяки яким тренуванням має таке тіло

Як відомо, Софія (або Софа) - донька 37-річної Санти від ексчоловіка, Ігоря Кучеренка. Також у блогерки є 16-річний син Даніель від шоумена Андрія Джеджули.

Нагадаємо, Дімопулос знадобилися роки на те, щоби збагнути, яка негативна риса об'єднувала її колишніх.

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