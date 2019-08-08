Монатік у Туреччині насмілився на водну акробатику. ВІДЕО

Четвер, 8 серпня 2019, 13:09

Водний екстрім стає дедалі популярнішим серед зірок. І співак Діма Монатік не став винятком.

Артист зараз відпочиває в Анталії з родиною і насмілився спробувати так звану акробатику у воді.

У своєму Instagram Монатік показав, як він літав, пірнав і стрибав на флайборді.

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#flyBoard #ТоОтЧегоБезУма Наконец таки, осмелился на #BackFlip 〽️〽️〽️#ЯНеБегуСквозьДеревья #ЯНадНимиЛетаю #АкробатикаОтМонатика

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 7 Авг 2019 в 9:35 PDT

 
Діма дуже рідко показує синів у мережі, а з обличчя взагалі ніколи
 
Дружина Діми, Ірина Демічева теж виклала кілька фото з відпустки
 
Monatik вважає свою жінку справжньою героїнею 

Фото та відео з Instagram

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