Монатік у Туреччині насмілився на водну акробатику. ВІДЕО

Водний екстрім стає дедалі популярнішим серед зірок. І співак Діма Монатік не став винятком.

Артист зараз відпочиває в Анталії з родиною і насмілився спробувати так звану акробатику у воді.

У своєму Instagram Монатік показав, як він літав, пірнав і стрибав на флайборді.

Дружина Діми, Ірина Демічева теж виклала кілька фото з відпустки

Фото та відео з Instagram