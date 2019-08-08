Монатік у Туреччині насмілився на водну акробатику. ВІДЕО

8 серпня 2019, 13:09

Водний екстрім стає дедалі популярнішим серед зірок. І співак Діма Монатік не став винятком.

Артист зараз відпочиває в Анталії з родиною і насмілився спробувати так звану акробатику у воді.

У своєму Instagram Монатік показав, як він літав, пірнав і стрибав на флайборді.


 
Діма дуже рідко показує синів у мережі, а з обличчя взагалі ніколи
 
Дружина Діми, Ірина Демічева теж виклала кілька фото з відпустки
 
Monatik вважає свою жінку справжньою героїнею

Фото та відео з Instagram


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