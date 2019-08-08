Монатік у Туреччині насмілився на водну акробатику. ВІДЕО
8 серпня 2019, 13:09
Водний екстрім стає дедалі популярнішим серед зірок. І співак Діма Монатік не став винятком.
Артист зараз відпочиває в Анталії з родиною і насмілився спробувати так звану акробатику у воді.
У своєму Instagram Монатік показав, як він літав, пірнав і стрибав на флайборді.
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#flyBoard #ТоОтЧегоБезУма Наконец таки, осмелился на #BackFlip 〽️〽️〽️#ЯНеБегуСквозьДеревья #ЯНадНимиЛетаю #АкробатикаОтМонатика
Фото та відео з Instagram
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