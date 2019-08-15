Декольтована Тодоренко показала, як "з мамки перетворюється на тьолочку"

Телеведуча Регіна Тодоренко порадувала шанувальників у Instagram своїми ранковими селфі, зробленими у процесі перетворення з заспаної матусі 8-мясячного малюка на гламурну декольтовану кралечку.

Про витривалість жінок Регіна, яка нині перебуває в рідній Одесі, поміркувала у своєму дописі.

"Коли М спить, я наводжу марафет, і з мамки з розкуйовдженою гулькою на голові перетворююся на "тьолочку", - поділилася зірка, чиєму синові Майклу вже вісім місяців.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 14 Сер 2019 р. о 7:01 PDT

"А ще нещодавно замислилася про те, що з появою дітей у тебе з'являється мільйон клопотів й справ, але якимось чином ти все встигаєш. Звідки беруться ці сили, не розумію, але знаю точно, що організм жінки - це дуже витривалий та стресостійкий механізм", - заявила Регіна.

Нагадаємо, на початку липня Тодоренко нарешті зіграла весілля з татом свого "жирного щастя", російським співаком Владом Топаловим. Днями зірка поділилася зворушливим відео, на якому батько веде її до вівтаря в Італії.