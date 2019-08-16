Дімопулос зізналася, що боїться народжувати, і наробила вагітних сексі-ФОТО

Колишня співачка Санта Дімопулос, яка вже через лічені тижні стане мамою вдруге, зізналася, що боїться пологів.

У очікуванні малюка красуня робить фото на згадку, а ще спілкується зі своїми фанами в Instagram і показує їм архівні знімки.

"Фотосесія в 37 тижнів - це як свідоме самогубство", - вдалася до чорного гумору Санта.

Другу дитину Санта народжуватиме в Монако , бо має дуже негативний досвід пологів в Україні

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У коментарях жінка зізналася, що почувається "милим бегемотиком, який з'їв іншого бегемотика".

На згадку про вагітність у Дімопулос лишаться звабливі фотосети

Цікаво, що найбільше фізичної активності в зазвичай дуже спортивної Дімопулос припало саме на кінець вагітності.

"Перший триместр, другий майже весь відпочивала (лінтяйка), третій плаваю (навіть від резинок починає тягти низ живота)", - зізналася вона.

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А ще Санта розказала, що взагалі не фарбує коси, а сивини у свої 32 майже не має.

Нагадаємо, статі майбутнього малюка - першої спільної дитини з нинішнім чоловіком Ігорем Кучеренком - Дімопулос не розкриває. Нещодавно зірка зізналася, що ім'я вони ще не обрали.

Фото з Instagram Дімопулос