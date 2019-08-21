Павлік розповів, чи планує дітей від молодої подружки

Після того, як Віктор Павлік розсекретив свою молоду кохану Катерину, усім стало цікаво, чи планує пара одружитися та завести дітей.

Однак сам артист про нових нащадків поки не замислюється. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна".

"Їй 25, мені 53, виходить різниця у віці 28 років. Катя розуміє, якщо вона завагітніє і буде народжувати – все, вона не зможе зі мною їздити далі. А вона зараз живе тим, що їздить постійно. Тому нас влаштовує таке життя як є", - прокоментував Павлік.

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Разом Катерина та Віктор уже 4 роки, і різниця у віці ніяк їх не бентежить. Зате негативні коментарі у соцмережах дуже хвилюють Катю.

"Я свої навіть не читаю. А вона читає, плаче, відписується, намагається якось з ними переписуватися. Я кажу: куди? Ти тільки підігріваєш їх. Я вважаю, що люди, які пишуть негатив, вони самі себе не знайшли у житті. Тому не бачать колоду в своєму оці, але бачать скалочку в чужому", – зауважив артист.

Катерина дуже переживає через погані коментарі та хейтерів у мережі

Нагадаємо, нещодавно Павлік з Репяховою прикрасили обкладинку відомого глянцю.