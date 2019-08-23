Логунова показала тіло в спідньому та покачала м'язи на килимі

Телеведуча Поліна Логунова, яка кілька років тому подалася в гуру зі схуднення, продовжує мотивувати підписників у Instagram власним прикладом.

30-річна дружина актора Дмитра Ступки сфотографувалася в топі та трусиках, які, для більшої наочності, ще й трішки приспустила зі стегна.

Логунова вкотре показалася у спідньому

А ще Поліна показала вправу, для якої навіть не треба знаходити час для походу до спортзали - буде досить килима коло дивана.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Polina Logunova (@polinalogunova) 22 Сер 2019 р. о 6:40 PDT

Нагадаємо, колись Логунова важила 70 кіло, а зараз - близько 50. Свій метод жіночка, хоч і не має медичної освіти, вирішила нести в маси.

Як відомо, в Поліни з Дмитром є 2-річна донька Богдана, і зіркові батьки вже відкрито показують її личко в соцмережіх.