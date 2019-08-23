Логунова показала тіло в спідньому та покачала м'язи на килимі
П'ятниця, 23 серпня 2019, 15:05
Телеведуча Поліна Логунова, яка кілька років тому подалася в гуру зі схуднення, продовжує мотивувати підписників у Instagram власним прикладом.
30-річна дружина актора Дмитра Ступки сфотографувалася в топі та трусиках, які, для більшої наочності, ще й трішки приспустила зі стегна.
А ще Поліна показала вправу, для якої навіть не треба знаходити час для походу до спортзали - буде досить килима коло дивана.
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Нагадаємо, колись Логунова важила 70 кіло, а зараз - близько 50. Свій метод жіночка, хоч і не має медичної освіти, вирішила нести в маси.
Як відомо, в Поліни з Дмитром є 2-річна донька Богдана, і зіркові батьки вже відкрито показують її личко в соцмережіх.
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