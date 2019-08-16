Логунова зі Ступкою завели 2-річній доньці Instagram і вперше показали її обличчя
П'ятниця, 16 серпня 2019, 16:58
Актор Дмитро Ступка й телеведуча Поліна Логунова понад два роки не показували широкому загалові обличчя своєї доньки Богдани. Але тепер наважилися і навіть завели малій окремий Instagram.
Правнучка Богдана Ступки дебютувала в мережі як актриса реклами. У ролику, знятому для одного з київських ресторанів, 2-річне дівча їсть стейк.
"Я вітаю мою найбільшу, безумовну любов і мій всесвіт із дебютом!", - написала Логунова.
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"Вона переплюне батьків і всю родину", - запевнив Ступка.
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Нагадаємо, як казала свого часу Поліна, Богдані дали таке ім'я не на честь легендарного прадідуся. А зовсім маленькою її кликали Булочкою.
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