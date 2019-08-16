Актор Дмитро Ступка й телеведуча Поліна Логунова понад два роки не показували широкому загалові обличчя своєї доньки Богдани. Але тепер наважилися і навіть завели малій окремий Instagram.

Богдана Ступка тепер матиме власний фотоблог, який вестиме її мамця

Правнучка Богдана Ступки дебютувала в мережі як актриса реклами. У ролику, знятому для одного з київських ресторанів, 2-річне дівча їсть стейк.

"Я вітаю мою найбільшу, безумовну любов і мій всесвіт із дебютом!", - написала Логунова.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Polina Logunova (@polinalogunova) 16 Сер 2019 р. о 12:54 PDT

"Вона переплюне батьків і всю родину", - запевнив Ступка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений stupka777 (@stupka777) 16 Сер 2019 р. о 3:58 PDT

Нагадаємо, як казала свого часу Поліна, Богдані дали таке ім'я не на честь легендарного прадідуся. А зовсім маленькою її кликали Булочкою.