Гросу показала сміливе декольте в об'єктиві свого чоловіка
30 серпня 2019, 17:20
Співачка Аліна Гросу, яка довго не наважувалася шокувати коханого чоловіка Олександра своїми сексі-луками, схоже, тепер взялася надолужувати.
Чим щедро обдарувала її природа, зірка продемонструвала, надягнувши сукню з дуже сміливим декольте.
Причому сфотографував Аліну її ревнивий Сашко.
Судячи з геотегу, подружжя нині перебуває в Москві.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, нещодавно Гросу розказала, у яку суму обійшлося батькам її італійське весілля, і скількох діточок у неї в плані народити.
Приєднуйтесь до дискусії