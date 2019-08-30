Гросу показала сміливе декольте в об'єктиві свого чоловіка

Співачка Аліна Гросу, яка довго не наважувалася шокувати коханого чоловіка Олександра своїми сексі-луками, схоже, тепер взялася надолужувати.

Чим щедро обдарувала її природа, зірка продемонструвала, надягнувши сукню з дуже сміливим декольте.

Гросу вирішила, що досить ховати красу

Причому сфотографував Аліну її ревнивий Сашко.

Судячи з геотегу, подружжя нині перебуває в Москві.

Аліна експериментує з образом femme fatale?

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений GROSU (@alina_grosu) 27 Сер 2019 р. о 3:56 PDT

Нагадаємо, нещодавно Гросу розказала, у яку суму обійшлося батькам її італійське весілля, і скількох діточок у неї в плані народити.