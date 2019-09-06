"НеАнгел" Віка на Мальдівах закликала до гармонії та покрутила попою в бікіні

Ще місяць тому співачка Вікторія Смеюха фотографувалася на городі з курками, а тепер позує у бікіні на Мальдівах.

Райська відпустка Віки тільки-но почалася, але вона вже встигла показати кілька світлин та відео.

"Як важливо для жінки бути в гармонії з природою. Адже жінка черпає натхнення, перебуваючи серед красот нашої планети. Дорогі і улюблені мною жінки, я вам бажаю завжди перебувати в гармонійному стані", - написала "НеАнгел".

Віка "НеАнгел" насолоджується відпочинком на Мальдівах, а її колега Слава вже повернулася з Монако

"А ви теж любите вальяжно лежати на піску", - запитала Вікторія

Нагадаємо, місяць тому в Одесі Віка розказала і показала, як треба фотографуватися з чайками.

Фото з Instagram