"НеАнгел" Віка на Мальдівах закликала до гармонії та покрутила попою в бікіні

П'ятниця, 6 вересня 2019, 10:25

Ще місяць тому співачка Вікторія Смеюха фотографувалася на городі з курками, а тепер позує у бікіні на Мальдівах.

Райська відпустка Віки тільки-но почалася, але вона вже встигла показати кілька світлин та відео.

"Як важливо для жінки бути в гармонії з природою. Адже жінка черпає натхнення, перебуваючи серед красот нашої планети. Дорогі і улюблені мною жінки, я вам бажаю завжди перебувати в гармонійному стані", - написала "НеАнгел".

 
Віка "НеАнгел" насолоджується відпочинком на Мальдівах, а її колега Слава вже повернулася з Монако
 
 
"А ви теж любите вальяжно лежати на піску", - запитала Вікторія
 
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Я так благодарна Вам за приятные комментарии. Вы мои любимые «неангелочки» 😈😉

Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы❤️🎤. (@vikanablack) 5 Сен 2019 в 10:38 PDT

Нагадаємо, місяць тому в Одесі Віка розказала і показала, як треба фотографуватися з чайками

Фото з Instagram

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