"НеАнгел" Віка на Мальдівах закликала до гармонії та покрутила попою в бікіні
6 вересня 2019, 10:25
Ще місяць тому співачка Вікторія Смеюха фотографувалася на городі з курками, а тепер позує у бікіні на Мальдівах.
Райська відпустка Віки тільки-но почалася, але вона вже встигла показати кілька світлин та відео.
"Як важливо для жінки бути в гармонії з природою. Адже жінка черпає натхнення, перебуваючи серед красот нашої планети. Дорогі і улюблені мною жінки, я вам бажаю завжди перебувати в гармонійному стані", - написала "НеАнгел".
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Я так благодарна Вам за приятные комментарии. Вы мои любимые «неангелочки» 😈😉
Нагадаємо, місяць тому в Одесі Віка розказала і показала, як треба фотографуватися з чайками.
Фото з Instagram
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