Гаряча штучка: в мережі показали архівні ФОТО в купальнику подружки засновника Amazon

Серце засновника Amazon Джеффа Безоса торік полонила журналістка Лорен Санчес, і закоханий мультимільярдер став слати жіночці романтичні повідомлення та свої фото нижче пояса.

Cкандальне розлучення 55-річного бізнесмена з дружиною стало найдорожчим в історії, але тепер вони з Лорен разом і щасливі.

Лорен Санчес розбила шлюб найзаможнішого чоловіка планети

У грудні Лорен виповниться 50, а у мережі спливли спекотні фото красуні з 1980-х. Тоді пишнокоса соковита брюнетка брала участь у конкурсі краси та навіть титул здобула.

Реклама:

Про це пише The Daily Mail.

Муза Безоса у центрі

За словами людини, дотичної до конкурсу "Міс гавайські тропіки", який проводився в Нью-Мексико, Санчес тоді було 18-19 років. Дівчина стала переможницею, а в 1990-му виграла ще одне змагання красунь - Models World Magazine Cover Girl.

Наприкінці 1980-х Лорен брала участь у конкурсах краси

"Міс гавайські тропіки" - це вам не жарти

Як відомо, нині Санчес - мама двох дітей. Заради Безоса вона покинула голлівудського агента Патріка Вайтселла, за яким була заміжня понад 13 років. За даними Forbes, статки екса Лорен становлять 440 мільйонів доларів.

Здається, роки не мають майже ніякої влади над Санчес

Джеффові же заледве вдалося втриматися на позиції найбагатшої людини планети, адже розлучення з дружиною Маккензі, з котрою бізнесмен прожив чверть століття, обійшлося йому в понад 35 мільярдів. На безбідне життя з новою музою в Безоса лишилося близько 110.

Фото з сайту The Daily Mail, з Instagram