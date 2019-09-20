Повалій із підковою на грудях знялася біля київської Опери

П'ятниця, 20 вересня 2019, 12:48

Схоже, співачка Таїсія Повалій прагне всіляко продемонструвати, що налаштована повернути собі схильність і любов українського слухача. 

І що вона, попри чутки, все ж таки часто буває в рідному Києві. Принаймні, київську осінь Тая закарбувала у своєму Instagram

"У осіннього Києва своя неповторна чарівність", - написала Повалій. 

 
Повалій, як відомо, готується зовсім скоро стати бабусею 
 
Підкова на щастя? 

Нагадаємо, нещодавно у мережі чоловік Повалій, Ігор Ліхута, заступився за неї перед політологом, який познущався з вбрання Таїсії. А перед тим у Києві скасували ювілейний концерт артистки, запланований на грудень.

Фото з Instagram

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