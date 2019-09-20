Повалій із підковою на грудях знялася біля київської Опери

Схоже, співачка Таїсія Повалій прагне всіляко продемонструвати, що налаштована повернути собі схильність і любов українського слухача.

І що вона, попри чутки, все ж таки часто буває в рідному Києві. Принаймні, київську осінь Тая закарбувала у своєму Instagram.

"У осіннього Києва своя неповторна чарівність", - написала Повалій.

Підкова на щастя?

Нагадаємо, нещодавно у мережі чоловік Повалій, Ігор Ліхута, заступився за неї перед політологом, який познущався з вбрання Таїсії. А перед тим у Києві скасували ювілейний концерт артистки, запланований на грудень.

Фото з Instagram