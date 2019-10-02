Лобода в Києві заселфилася з 1,5-місячною донечкою Літковської. ФОТО
2 жовтня 2019, 14:55
Співачка Світлана Лобода, судячи з її Instagram, все ще перебуває в Києві.
Окрім того, що Свєта заспівала на весіллі своєї тренерки зі стретчингу, вона ще й познайомилася з маленькою донечкою дизайнерки Лілії Літковської.
Селфі з 1,5-місячною дівчинкою Лобода виклала у мережу.
Також Лобода показала кілька фото з київських вулиць, чого не робила вже давненько.
Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю Собчак Лобода заявила, що сподівається повернутися в Україну з допомогою президента Зеленського.
Фото з Instagram
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