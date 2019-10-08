Повалій у шапочці показово похазяйнувала граблями

Співачка Таїсія Повалій активно демонструє у мережі, що зараз вона перебуває вдома під Києвом. І навіть власноруч прибирає листя у дворі граблями.

У своєму Instagram Тая показалася в жовтій шапочці та заявила, що краще за неї ніхто не зробить цю роботу.

"Щороку прибираю листя біля будинку, нікому не довіряю))) Ось ніхто так не прибере, як Я!", - запевнила артистка.

Таїсія при повному мейкапі поприбирала листя біля будинку

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А ще Повалій пофотографувалася на київських вулицях і на тлі столичних краєвидів.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю ТаблоID Повалій заявила, що вона з честю проходить усі випробування, пов'язані з українською сценою.