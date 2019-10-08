Повалій у шапочці показово похазяйнувала граблями

Вівторок, 8 жовтня 2019, 17:51

Співачка Таїсія Повалій активно демонструє у мережі, що зараз вона перебуває вдома під Києвом. І навіть власноруч прибирає листя у дворі граблями. 

У своєму Instagram Тая показалася в жовтій шапочці та заявила, що краще за неї ніхто не зробить цю роботу. 

"Щороку прибираю листя біля будинку, нікому не довіряю))) Ось ніхто так не прибере, як Я!", - запевнила артистка. 

 
Таїсія при повному мейкапі поприбирала листя біля будинку
 
 

А ще Повалій пофотографувалася на київських вулицях і на тлі столичних краєвидів.

 
Раніше співачка позувала біля Оперного театру

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю ТаблоID Повалій заявила, що вона з честю проходить усі випробування, пов'язані з українською сценою. 

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