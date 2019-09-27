Повалій про невдале повернення на українську сцену: Я з честю проходжу це випробування

Схоже, співачка Таїсія Повалій вирішила зробити все можливе, аби повернутися на українську сцену, де її не було вже кілька років.

Після скасування ювілейного концерту артистки, запланованого на грудень у Палаці "Україна", вона раптом почала активно роздавати інтерв’ю українським виданням, серед яких опинився і ТаблоID.

Щоправда, отримати відповіді на запитання вдалося лише в онлайн-режимі, бо у зірки, бачте, дуже напружений графік. До того ж, майже нічого нового почути від Повалій не вдалося. Бо на усі спроби дізнатися, чому саме навколо неї склалася усім відома ситуація, Таїсія каже, що це таке випробування долі.

– Таїсіє, не секрет, що чимало артистів нині безперешкодно виступають як в Україні, так і в Росії. Як ви вважаєте, чому до вас ставлення виявилося іншим? Чому в останні роки у вас не виходило працювати на батьківщині?

– Ви знаєте, мене теж цікавить, чому саме до мене ... Мабуть, це з величезної любові. Але якщо серйозно, то виходить, що саме мені потрібно було пройти всі приниження і знущання. Для чогось я повинна була це все терпіти! Адже, все в житті відбувається з нами за для якоїсь великої мети. І я з честю та гідністю проходжу цей випробувальний термін.

"Для чогось я повинна все це терпіти"

– Розкажіть, будь ласка, свою версію причини скасування ювілейного концерту в Києві. І чи плануєте здійснити щось інше, щось особливе на ювілей саме в Києві?

– Версія у мене одна. Люди виявилися не готовими до агресії і просто перелякалися співпрацювати зі мною. Протягом багатьох років я не вперше стикаюся зі зрадою. Я все розумію і ні на кого не тримаю зла. З приводу святкування ювілею нічого поки сказати не можу. Час покаже.

– Які ваші подальші плани та кроки щодо повернення на українську сцену? Як ви вважаєте, коли і за яких обставин це стане можливим? Що має відбутися в країні та суспільстві?

– До мене був запит, і я відверто на нього відповіла. Я не буду казати, що робити іншим, і які зміни повинні бути у суспільстві, я звертаю увагу, перш за все, саме на те, що я роблю у цьому житті. Я проходжу свій шлях, і в мене є надія, що завдяки цьому будуть і зміни навколо. Щодо концерту – я знаю, що мій слухач чекає на нього не менше, ніж я. Тому, тут вже відповідь локації, надати змогу шанувальникам моєї творчості в Україні відвідати мій ювілейний концерт.

– Які сподівання ви покладаєте на президента Володимира Зеленського та нову Верховну Раду? Ви, як колишній депутат, схвалюєте майже повне оновлення політичної верхівки?

– Так, як на мене, це позитивно. Я вважаю, що завжди повинен бути вибір. І люди його роблять кожні п’ять років. Президент отримав величезну довіру від виборців, і щоб змінити життя людей на краще, потрібна підтримка в найближчому оточенні. І сподівання мої на зміни, так само, як і у всіх людей, величезні. В країні, в якій так багато говорили про демократію і європейські цінності, нарешті така можливість реальна. Про спокій і щасливе життя мріє кожен. Всі втомились, і є сподівання на шлях до процвітаючої Україні.

– Якими здобутками на цей момент своєї кар’єри ви пишаєтеся найбільше?

– Я з дитинства на сцені. Відчути, знайти своє призначення для виконання своєї місії - це вже велике щастя. Мало кому це вдається в житті. Я служу сцені вже не одне десятиліття, дарую людям емоції голосом, даним мені Небесами, своєю душею несу любов і красу людям і відчуваю від них взаємність. Це і є моїми найбільшими здобутками на землі.

Сцена - найбільший здобуток Повалій у житті

– Ви вже скоро станете бабусею. Які поради щодо виховання малюка даватимете синові, невістці?

– У моїх онуків будуть прекрасні гени. Я пораджу тільки одне - не відриватися від свого коріння, бо це основа життя і підтримка роду. Це і є найбільша сила.

– Були якісь помилки, яких ви свого часу припустилися як мама і не хотіли би, щоби син з невісткою повторили?

– Помилок в житті не існує. Є досвід, який ми отримуємо, обираючи той чи інший варіант своїх дій. Я охоче можу ділитися своїм досвідом з дітьми, і, головне, можу бути прекрасним прикладом для онуків.

"Помилок у житті не існує. Є досвід", - вважає Тая

– Нині серед голлівудських актрис, світових зірок дедалі популярнішою стає ідея красивого, природного старіння. Що це означає для вас? До яких процедур ви вдаєтеся? Є щось таке, на що ніколи не зважитеся?

– У мене пройшов той період, коли я боялася старіння. З роками розумієш, що головніше за душевну красу на світі немає нічого. Звичайно, сучасні методи омолодження я не ігнорую, але вже роблю це з розумом. Просто хочу бути гармонійною.

– Останнім часом ви помітно схудли. Розкажіть, як зараз харчуєтесь і що робите, аби не гладшати.

– Мені пощастило з генами. Але це не все, що потрібно, нажаль. Тому незважаючи на те, що я полюбляю смачну їжу, я розумію, що просто потрібна помірність.

– За що ви найбільше вдячні долі і чого найбільше боїтеся у житті?

– Я вдячна своїй долі, що народилася в такій талановитій і прекрасній сім‘ї. Вивчаючи свій родовід, розумію, звідки маю таку силу, смак та любов до життя. А найбільше боюсь дурнів. Молю Бога, щоб не зустрічатися з ними по лінії життя.

Фото з Instagram