Седокова вперше показалася з жонатим коханцем. ФОТО

Співачка і багатодітна мати Анна Седокова, яка нещодавно виступала в Києві на заході Алли Добкіної, вперше показалася з новим бойфрендом – баскетболістом Янісом Тіммою.

У сторі в Instagram Аня виклала фото, на якому вони ідуть за ручку. Знімок зроблений зі спини, і Седокова в капюшоні.

"Адже ми до самого кінця одним шляхом…", - як завжди, загадково написала Седокова.

Седокова у костюмі власного бренду за ручку з латвійським спортсменом, молодшим за неї на 9 років

Як відомо, дружина 27-річного Яніса звинуватила Анну у тому, що вона розбила їхню родину.

Аня знову закохана і знову "назавжди"

Але сама Седокова заявила, що всі звинувачення у її бік - це маячня.

Фото з Instagram