Седокова вперше показалася з жонатим коханцем. ФОТО
Середа, 9 жовтня 2019, 16:33
Співачка і багатодітна мати Анна Седокова, яка нещодавно виступала в Києві на заході Алли Добкіної, вперше показалася з новим бойфрендом – баскетболістом Янісом Тіммою.
У сторі в Instagram Аня виклала фото, на якому вони ідуть за ручку. Знімок зроблений зі спини, і Седокова в капюшоні.
"Адже ми до самого кінця одним шляхом…", - як завжди, загадково написала Седокова.
Як відомо, дружина 27-річного Яніса звинуватила Анну у тому, що вона розбила їхню родину.
Але сама Седокова заявила, що всі звинувачення у її бік - це маячня.
Фото з Instagram
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