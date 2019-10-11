Не турбувати: Лобода під час "перезавантаження" наробила селфі без мейкапу

П'ятниця, 11 жовтня 2019, 11:30

Співачка Світлана Лобода викроїла час у своєму щільному графіку, щоби погрітися в екзотичних м’ясцях і перезавантажитися.

Як завжди, Світлана не каже, куди саме полетіла, зате вже показала звідти кілька селфі без макіяжу.

"Не турбувати неспокійну", - написала Лобода.

 
Цікаво, доньки і Тілль Ліндеманн теж зі Свєтою на відпочинку?
 
Лобода у відпустці відпочиває від макіяжу 
 

Нагадаємо, нещодавно Світлана приїздила до Києва та познайомилася з новонародженою дочкою Лілії Літковської

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