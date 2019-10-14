Подкопаєва зворушила мережу крихітною дочкою на руках у чоловіка. ФОТО

41-річна гімнастка Лілія Подкопаєва показала свою майже місячну донечку на руках у чоловіка Ігоря.

Миле фото матуся виклала у свій Instagram і зворушливо його підписала.

"Ти така крихітна, що вміщаєшся в долонях. Але така величезна, що не вміщаєшся в серце", - зазначила Лілія.

За кілька днів доньці Лілі та Ігоря виповниться перший місяць. Ім'я дівчинки поки тримають у секреті

Нагадаємо, у Подкопаєвої також є дочка Кароліна від екс-чоловіка Тимофія Нагорного та прийомний син Вадим.

Вадиму у листопаді виповниться 14, а Кароліні - 13 років

Фото з Instagram