Подкопаєва зворушила мережу крихітною дочкою на руках у чоловіка. ФОТО
Понеділок, 14 жовтня 2019, 09:33
41-річна гімнастка Лілія Подкопаєва показала свою майже місячну донечку на руках у чоловіка Ігоря.
Миле фото матуся виклала у свій Instagram і зворушливо його підписала.
"Ти така крихітна, що вміщаєшся в долонях. Але така величезна, що не вміщаєшся в серце", - зазначила Лілія.
Нагадаємо, у Подкопаєвої також є дочка Кароліна від екс-чоловіка Тимофія Нагорного та прийомний син Вадим.
Фото з Instagram
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