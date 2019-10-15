Гайтана посвітила спортивним тілом у новому кліпі про любов і танці. ВІДЕО

Співачка Гайтана похизувалася своєю спортивною фігурою та показала запальні афрорухи в своєму новому кліпі на пісню "Танці з зірками".

Це перше відео, в якому зірка знялася після народження донечки Сапфір-Ніколь.

За задумом творців, цей кліп для тих, хто ніяк не може наважитись на вирішальний крок, хто боїться, що його старання не будуть гідно оцінені, хто вагається, розпочинати нову справу чи ні.

Гайтана в новому кліпі показала свій прес

Сюжет - це лав-сторі дівчини-танцівниці та парубка-спортсмена, який заради кохання зважується опанувати хореографію. Роль хореографа якраз і виконує Гайтана.

Режисером танцювальної історії кохання став продюсер та чоловік співачки Олександр, який, до слова, взяв собі прізвище коханої - Ессамі.

Гайтані 40, два роки тому вона народила первістка

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Нагадаємо, чарівній Сапфір-Ніколь уже два рочки.

Вiдео з YouTube, фото з Instagram Гайтани