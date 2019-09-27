Директорка "Міс Україна Всесвіт" Філімонова знялася топлес і розказала, як схудла

Директорка конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова за останні два роки помітно схудла.

Зміни її фігури викликали багато запитань, тому Аня вирішила розказати свою історію повернення до стрункості.

І, звісно ж, не обійшлося без фотосесії у спідньому, маленьку частиньку якої Філімонова показала у своєму Instagram.

Зараз 37-річна Аня важить 53-54 кілограми

"Мене часто запитують, як я так сильно пострункішала і помолодшала. Вирішила зізнатися нарешті. Можливо, моя історія допоможе комусь інформаційно і морально", - почала Анна.⠀

"Все моє життя - гірки - то плюс, то мінус 4-7 кіло. Велика перевага, як неприємний бонус, залишилася після вагітності - майже +15 кілограмів. Зізнаюся, вага мене не напружувала, чоловік обожнював. Всі спроби дієт і консультації найкращих дієтологів були марні - їсти я любила більше, ніж хотіла схуднути. Але вже тоді моє тіло так і кричало про допомогу - набряки вранці під очима, обличчя "bad", аналізи не "гуд", в'ялість шкіри", - згадала Аня.⠀

Так Філімонова виглядала ще два роки тому

"Потім трапилася неприємність, і я захворіла. Почався новий етап, в процесі якого через велику кількість токсичних препаратів мій шлунково-кишкового тракту зламався. Довелося починати жити і харчуватися по-новому. Методом виключення", - зізналася Філімонова.⠀

У директорки "Міс Україна Всесвіт" є син

Під час лікування у Німеччині Аня з’ясувала, що її організм не переносить лактозу, тому довелося виключити усі молочні продукти з раціону. Також вона не їсть м'ясо, гриби, молюсків та солодке. ⠀⠀

Зараз Філімонова їсть багато овочів, фруктів, рис, рослинне молоко, картоплю, м'ясо кролика та яйця дуже рідко та п'є багато трав'яного чаю

"Рівно через півроку прийому за схемами безлічі пре- і пробіотиків, препаратів, які відновлюють метаболізм і знижують інсулін, я почала втрачати вагу. Через рік моя вага була -12 кіло. Зараз вага зафіксувалася на позначці 53-54 кг. Тіло стало іншим, пішла в'ялість, набряклість. Але найголовніше - я навчилася ним керувати, чути свої потреби і рухатися в напрямку здорового харчування і потенційного довголіття", - підсумувала Анна.

Цікаво, що спортом Анна майже не займається, лише зрідка аквааеробікою та багато ходить

Нагадаємо, у далекому 2008-му Філімонова знямалася для Playboy.

Фото з Instagram