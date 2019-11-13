Гросу показала пишне декольте з обкладинки і заявила, що пластика їй не потрібна

Співачка Аліна Гросу вкотре розвіяла чутки про те, що "вдосконалила" свою зовнішність за допомогою пластичних операцій.

А ще зірка розказала, як вони з чоловіком Сашком розподіляють свій побут.

Про красу та сімейне життя Гросу говорила з "Телегидом".

Аліна показала пишні груди для обкладинки

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Як розказала Аліна, вони з чоловіком хатні справи зазвичай роблять удвох.

"Наприклад, прибираємо разом. Враховуючи мою алергію на пилюку, її регулярно прибираю я. Сніданок зазвичай на Сані, а прибирання та готування їжі - на мені. Але частіше робимо все разом", - поділилася молодиця.

"Я дуже люблю готувати, і Саня інколи неначе натякає, що я його загодовую. Він обожнює українську кухню, і я з задоволенням готую йому різноманітні традиційні смаколики. До речі, мій чоловік трохи вередливий і може їсти лише те, що приготую я або його сестра", - зізналася Гросу.

Чоловік у Гросу хоч і вередун, але хатні обов'язки вони ділять на двох

"У придане" разом із чоловіком Аліні дісталося двоє собак породи сіба-іну. А тепер подружжя планує завести ще й кота.

Фізичну форму Аліна нині підтримує переважно танцями. Усе решта - від природи.

"Ніколи не робила пластику, бо дуже боюся болю, всіх цих уколів, будь-якого хірургічного втручання. В мене низький больовий поріг, і я вважаю, що пластика мені не потрібна", - заявила співачка.

"Я народилася цілком симпатичною дівчинкою. В моїй родині це неприпустимо. Якби ви знали, як мої батьки до цього ставляться! Я - за природну вроду і ніколи би не лягла під ніж хірурга", - запевнила вона.

Аліна проти пластики

Улюблений домашній рецепт краси від Аліни - це сік алое.

"Дуже люблю все, що пов'язано з соком алое. Використовую кубики льоду на основі замороженого соку алое. Протираю ними повіки, ділянку навколо очей. Також роблю різні масочки. Натуральний мед змішую з соком алое. Потім додаю вівсяне борошно. Приготовану суміш наношу на обличчя хвилин на 15-20. Потім ретельно змиваю теплою водою. Після цього шкіра стає ніжною та оксамитовою", - поділилася вона.

Нагадаємо, кілька років тому Гросу зізнавалася, що до сліз переживає через кожен зайвий набраний кілограм.

Фото з Instagram Гросу