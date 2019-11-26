Перша леді віддала скандальну "японську" сукню на благодійність

Дружина президента Олена Зеленська вирішила попрощатися зі скандальною жовтою сукнею, яку вона одягала на церемонію інтронізації японського імператора у жовтні.

Перша леді віддала вбрання, колір якого активно обговорювали у пресі, на добру справу.

"Та сама жовта сукня, яку я одягала на церемонію інтронізації японського Імператора і яка наробила галасу, послужить добрій справі! Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня співчуття, я передаю її як лот для благодійної гала-вечері Tabletochki Giving Tuesday Dinner", - повідомила Олена у своєму Instagram.

Дизайнером сукні є Іван Фролов

Благодійний аукціон фонду відбудеться 26-го листопада у готелі Єлизавети Юрушевої.

Нагадаємо, після появи Зеленської у цій сукні на прийомі у японського імператора, в українській пресі почали писати, що колір плаття порушив японський етикет. Однак це виявилося неправдою.

Фото з Instagram