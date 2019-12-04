"Міс" Кучеренко розказала, як підтримує своє "ідеальне тіло"

"Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко поділилася секретами того, як вона підтримує свою форму.

В Instagram 22-річна дружина телеведучого Дмитра Комарова докладно розписала, як харчується та яким спортом займається.

"Мене часто запитують, чим я харчуюся, чи сиджу я на дієтах, і як підтримую свою фігуру, щоби в мережі знову і знову з'являлися заголовки на кшталт "показала своє ідеальне тіло у відвертій сукні". Що стосується мого раціону, то тут все просто: стежити за тим, що їси і в якій кількості", - почала Саша.

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"Як правило, мій ранок починається зі склянки теплої води, а після - вівсянка або сир з фруктами/ягодами на сніданок, на обід - овочевий салат плюс риба або біле м'ясо, вечір - зовсім легкий - найчастіше кефір або йогурт. Протягом дня перекушую - фрукти, горіхи, сухофрукти, кава. У такому режимі я почуваюся максимально гармонійно і здорово. А коли дуже хочеться, не відмовлюся від тортика або бургера - адже їжа одне із задоволень людства))" - зауважила вона.

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"Але от щоб тіло залишалося підтягнутим, спортивним, пружним, м'язовим - потрібен спорт. З 5-ти років щоденні тренування і турніри у вихідні по бально-спортивних танцях вирішували всі питання з моєю фізичною формою. Плюс заняття розтяжкою, плаванням, верховою їздою. А коли призупинила свою професійну танцювальну кар'єру, то для роботи над своїм тілом почала шукати і інші спортивні напрями", - розказала Кучеренко.

"Сказати чесно, спочатку всі фітнес-пілатес-шейпінги здавалися мені нудними, одноманітними і позбавленими глибокого сенсу. А з усіх групових тренувань хотілося швидше втекти) Поки я не прийшла в тренажерний зал, де тямущий тренер докладно розповів про м'язову будову тіла, над чим потрібно працювати, що і як правильно качати. Мені стало цікаво експериментувати і бачити результати на своєму тілі", - зауважила Олександра.

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"Спортивний азарт узяв своє - час в залі почав пролітати непомітно, коли з'явився сенс, розуміння і цілі. Виявляється, танцюючи, не задієш деякі групи м'язів. Їх потрібно тренувати певними вправами", - наголосила міс.

Нагадаємо,нещодавно Кучеренко відсвяткувала 22-й День народження разом із чоловіком у Празі. Пара, як відомо, побралася влітку цього року.



Фото з Instagram