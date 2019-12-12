Справжня майбутня королева: Міддлтон в ошатній оксамитовій сукні засвітилася на дипломатичному прийомі

У Букінгемському палаці відбувся щорічний урочистий прийом для дипломатів. Стрічали гостей Її Величність Єлизавета, принц Чарльз із дружиною Каміллою та принц Вільям із Кейт Міддлтон. А от принца Гаррі та Меган Маркл не було.

37-річна Кетрін вбралася в оксамитове плаття від Alexander McQueen, а ще надягла улюблену тіару принцеси Діани, Lover's Knot, яка їй самій теж дуже подобається.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 11 Дек 2019 в 2:17 PST

Як пише The Daily Mail, срібне кольє з діамантами на шиї Міддлтон насправді належить королеві. Цю прикрасу Єлизаветі подарували на її весілля в 1947-му. Раніше вона вже позичала її Кейт.

Нагадаємо, вже давно ходили чутки, що Її Величність набагато більше симпатизує Кейт, ніж Меган. Подейкують, королева вже втомилася від скарг Гаррі та його жінки і не проти, щоби вони взагалі покинули королівську родину.

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