Міддлтон у веселенькій сукні за $1,9 тисячі покуховарила з чоловіком до Різдва
Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон понадягали фартухи, засукали рукави та взялися готувати страви до різдвяного столу. Пара взяла участь у записі кулінарної телепрограми, яку глядачі побачать ближче до свят.
Разом із Їхніми Високостями вишукані наїдки, зокрема різдвяний меренговий рулет готували відомі телекухарі.
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37-річна Кетрін для чаклування на кухні вбралася в сукню від Alessandra Rich. Коштує така близько 1900 доларів, зазначає Hello!.
Щоправда, дня Міддлтон оригінальну модель трохи "апгрейднули" - додали бант.
Смаколиками від Кейт почастували волонтерів благодійних організацій, яких на свята чекає багато роботи. Також Міддлтон разом із телеведучою і ресторанною критикинею Мері Беррі відвідала центри допомоги безхатькам та колишнім залежним.
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Нагадаємо, цього року королівська родина стрічатиме Різдво не в повному складі. Принц Гаррі та Меган Маркл оголосили, що святкуватимуть окремо, разом із мамою герцогині та 6-місячним Арчі Гаррісоном.