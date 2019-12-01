Міддлтон у веселенькій сукні за $1,9 тисячі покуховарила з чоловіком до Різдва

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон понадягали фартухи, засукали рукави та взялися готувати страви до різдвяного столу. Пара взяла участь у записі кулінарної телепрограми, яку глядачі побачать ближче до свят.

Разом із Їхніми Високостями вишукані наїдки, зокрема різдвяний меренговий рулет готували відомі телекухарі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 30 Ноя 2019 в 2:29 PST

37-річна Кетрін для чаклування на кухні вбралася в сукню від Alessandra Rich. Коштує така близько 1900 доларів, зазначає Hello!.

Щоправда, дня Міддлтон оригінальну модель трохи "апгрейднули" - додали бант.

Смаколиками від Кейт почастували волонтерів благодійних організацій, яких на свята чекає багато роботи. Також Міддлтон разом із телеведучою і ресторанною критикинею Мері Беррі відвідала центри допомоги безхатькам та колишнім залежним.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 30 Ноя 2019 в 2:30 PST

Нагадаємо, цього року королівська родина стрічатиме Різдво не в повному складі. Принц Гаррі та Меган Маркл оголосили, що святкуватимуть окремо, разом із мамою герцогині та 6-місячним Арчі Гаррісоном.