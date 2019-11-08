Кароль у різних сукнях посвітила ногами у каньйоні Антилопи

Таке враження, що останнім часом співачка Тіна Кароль робить фотосесії лише в Америці. Адже весь її Instagram рясніє кадрами, знятими коло океану та на інших локація у США.

І навіть для видання Viva! Тіна позувала аж у мальовничому каньйоні Антилопа в Арізоні.

Фотографом виступила Аліна Симоненко.

І хоча зйомка вийшла доволі гарячою і за кольорами, і за настроєм, в інтерв'ю журналу Тіна розповіла, що вже активно готується до Різдва.

"Проект "Різдвяна історія" - про наші традиції, про диво українського Різдва - напіврелігійний, напівфольклорний, напівестрадний жанр, який за кордоном в крістмас-дні дуже попярний. У нас такі проекти ніхто не робив. І я вірю: "поки живі традиції - жива країна", - заявила артистка.

Тіна поїхала зніматися аж до Арізони

Але результат того вартий

Кароль любить оголювати ноги крізь тканину суконь

Як відомо, Тіна підтримує фізичну форму йогою та стрибками на скакалці

Тіна у каньйоні змінила три сукні

Оце так краєвид!

Нагадаємо, нещодавно син Кароль дав своє перше інтерв'ю, а сама вона зізналася, що пишається всіма своїми рішеннями.

Фото Viva!