Кароль у різних сукнях посвітила ногами у каньйоні Антилопи
Таке враження, що останнім часом співачка Тіна Кароль робить фотосесії лише в Америці. Адже весь її Instagram рясніє кадрами, знятими коло океану та на інших локація у США.
І навіть для видання Viva! Тіна позувала аж у мальовничому каньйоні Антилопа в Арізоні.
Фотографом виступила Аліна Симоненко.
І хоча зйомка вийшла доволі гарячою і за кольорами, і за настроєм, в інтерв'ю журналу Тіна розповіла, що вже активно готується до Різдва.
"Проект "Різдвяна історія" - про наші традиції, про диво українського Різдва - напіврелігійний, напівфольклорний, напівестрадний жанр, який за кордоном в крістмас-дні дуже попярний. У нас такі проекти ніхто не робив. І я вірю: "поки живі традиції - жива країна", - заявила артистка.
Нагадаємо, нещодавно син Кароль дав своє перше інтерв'ю, а сама вона зізналася, що пишається всіма своїми рішеннями.
Фото Viva!