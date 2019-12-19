Джамала до Дня Святого Миколая випустила колискову, яку написала вагітною
Десь на 5-му місяці вагітності Джамала вирішила, що у її первістка має бути власна колискова, і написала її.
Але презентувала лише сьогодні, у День Святого Миколая.
Причому, колискова записана в двох версіях - для хлопчиків і дівчаток - і називається відповідно "Спи, мій принце, спи" і "Спи, принцесо, спи".
"Десь на п'ятому місяці вагітності я подумала, що у мого сина повинна бути своя власна колискова, причому така, щоб український мелос вгадувався в ній безпомилково. Так з'явилася "Спи, мій принце, спи", - розказала співачка.
"Саме сьогодні, в день, коли всі дітки в Україні знаходять під подушками подарунки і солодощі, я вирішила піднести їм подарунок і від себе теж. Я дарую свої колискові хлопчикам і дівчаткам, щоб вони солодко спали і бачили тільки добрі і світлі сни", - зауважила Джамала.
Фото з Instagram та прес-служби
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