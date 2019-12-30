Оголена Лобода повигиналася на спині єдинорога перед Бадоєвим. ВІДЕО

Співачка Світлана Лобода до Нового року приготувала своїм фанам гаряченький подарунок.

Зірка представила mood video на свою композицію "Мира мало", спокусливо повигинавшись на спині білого коня, тюнінгованого під єдинорога.

Як розповіла Свєта в Instagram, насправді це була її фотосесія з Аланом Бадоєвим, із процесу якої й вийшов сексі-відеоролик - "ельфійська казка", як висловився сам кліпмейкер.

Лобода осідлала єдинорога для "ельфійської" фотосесії

А це вже казочка для дорослих

Свєту познімав Алан Бадоєв, і вийшло mood video

Співачка голяка повигиналася на спині в коня

Ото терпляча тваринка!

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 30 Дек 2019 в 1:40 PST

Нагадаємо, нещодавно Лобода знялася у кліпі німецького рокера Тілля Ліндеманна. Як відомо, саме йому приписують "авторство" молодшої донечки Світлани.

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