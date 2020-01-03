Міністр Федоров у Парижі замилувався дружиною: Таких людей не зустрічають у Tinder

Перші дні нового року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провів з жінкою і дочкою у Парижі.

Там подружжя наробило романтичних фото, а сам урядовець так розчулився, що присвятив коханій дуже проникливий пост.

"Поєднання ніжності, краси, розуму, суперпроникливості, інтуїції, коли потрібно - конструктивної різкості. Таких людей не зустрічають в Тіндері. Їх не знаходять в барах. Доля зводить з ними, коли ви готові. Хоча, впевнений, на момент зустрічі я трохи недотягав. Але це був і є привід рости як особистості", - написав Федоров, маючи на увазі свою дружину Анастасію.

Доньку Федорових звуть Маруся

"Ми кілька років ходили в один садок, її кімната була наді мною 4 роки в гуртожитку університету, а познайомилися пізніше, коли його закінчили... До цього жодного разу не зустрічалися", - згадав він.

Такою бачить свою дружину Михайло

"Ми пережили гречку, односпальне ліжко на двох, різницю поглядів на, як мені здавалося, важливі речі, і багато-багато іншого за 6 років. І сьогодні не річниця, і не її день народження, а звичайний день. Просто хочеться сказати, як я її люблю", - зізнався Михайло.

Федорови часто у мережі зізнаються одне одному у почуттях

"Коханий, переживала б це скільки завгодно, хоч все життя", - прокоментувала пост Федорова його жінка та виклала кілька романтичних відео з Парижа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Заслуживают быть не просто сторис 🥰 Публикация от Анастасия Федорова (@fedorova.an) 2 Янв 2020 в 8:00 PST

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