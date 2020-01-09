Подвійний червоний: діджейка Нана з подружкою попозували в купальниках на індійському узбережжі

Одразу дві Нани в червоних купальниках каламутять піну океану на одному з пляжів Індії – діджейка Анастасія Кумейко та її подружка-косметологиня Нана Збукер.

Дівчата-тезки у майже однакових купальниках назнімали фото та виклали їх у мережі.

Але до Індії вони подалися не лише за пляжним відпочинком, а й за аюрведичними процедурами, на які ходять з самого ранку.

Подвійний червоний удар від двох красунь Нан

Дівчата прилетіли до Індії заради аюрведичних процедур

Нагадаємо, наприкінці 2019-го року Анастасія ділилася страшними спогадами про убивство батька.

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