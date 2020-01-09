Подвійний червоний: діджейка Нана з подружкою попозували в купальниках на індійському узбережжі
Одразу дві Нани в червоних купальниках каламутять піну океану на одному з пляжів Індії – діджейка Анастасія Кумейко та її подружка-косметологиня Нана Збукер.
Дівчата-тезки у майже однакових купальниках назнімали фото та виклали їх у мережі.
Але до Індії вони подалися не лише за пляжним відпочинком, а й за аюрведичними процедурами, на які ходять з самого ранку.
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Аюрведа. Индия Главное, что нужно понимать: - аюрведа - это не шаманство или знахарство, а серьезная наука, имеющая свои законы, учебные заведения, лицензии. - аюрведические процедуры - это серьезное лечение, предполагающее строгий режим, диету Диета, оздоровительные массажи, процедуры, лечебные препараты - это все, для достижения баланса в душе и теле. Зачем мы и приехали Ежедневно йога утром и вечером, но ходить не обязуют. Массаж 1,5 часа утром и 1,5 часа вечером. Как вареник в масле катаешься. Пьёшь лекарство и специальный чай. Отсутсвие кофе и алкоголя Сегодня мы первый день, буду делиться впечатлениями #индия #india #керала #kerala#detox #детокс#диета#панчакарма #йога#рейки#медитация#трансцендентальнаямедитация
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Понемногу о многом 🦚 Аюрведа рассматривает каждого человека как индивидуума, подразделяя людей на три типа – Доши. Все они характеризуются определенными чертами, темпераментом и жизненной энергией, которые влияют на поведение и привычки питания человека. Цель Аюрведы – создать равновесие всех Дош, которое сделает человека здоровым. Минимальный курс такой программы составляет не менее 2-х недель, для Панчакармы - 3-4 недели. (Наши 10 дней- очень мало). Кроме процедур вам выдают аюрведические препараты для приема внутрь. Процедуры занимают примерно 3 часа в день. Общий массаж (2 массажистки одновременно), дхару (на лоб почти час льют теплое масло, молоко) - минут через 15 просто засыпаешь, массаж с помощью мешочков с порошком, паровую баню, маски для лица. После процедур нельзя смывать масла еще час, поэтому каждый день вам выдают халаты и, после процедур вы в таком экзотическом виде гуляете по курорту. Вчера это было странно, но как только мне его выдали- восторг. После процедур испытываю состояние лени, спокойствия... умиротворения. Просто качаюсь в гамаке, смотрю на океан и... "пусть весь мир подождет" 🙏🏼 #djNana #anastasiadomination #мойотпускмоиправила
Нагадаємо, наприкінці 2019-го року Анастасія ділилася страшними спогадами про убивство батька.
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