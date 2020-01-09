"Міс Україна" Паша на Балі виставила сідниці в бікіні

Володарка звання "Міс Україна"-2019 Маргарита Паша, яка завдяки деяким своїм висловленням набула скандальної слави, новорічні канікули провела на Балі.

Там гімнастка і шпагатами дивувала, і в спортзалі прес показувала, і в бікіні на пляжі позувала, і навіть встигла поміркувати про жіночу мудрість.

Всі цим вона ділилася у своєму Instagram.

Харків'янка Паша, як відомо, професійна гімнастка

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Начинайте год правильно 😇💪🏻😇!!! #sport#healthylifestyle #lifestyle#happynewyear2020 Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha) 1 Янв 2020 в 1:42 PST

"Жіноча енергія - внутрішня і спокійна сила. Вона виникає із вміння чути себе і відчувати гармонію всередині. Багато енергії у тій, хто вміє себе приймати. Жіноча енергія з'являється, коли ти приймаєш світ, довіряєш йому… Жіноча сила - в мудрості", - поділилася думками Маргарита.

"Уява - чарівна сила, яку можна використовувати для чого завгодно", - так Міс підписала своє фото з голими сідницями

Нагадаємо, корона "Міс Світу"-2019 дісталася конкурсантці з Ямайки, а українка увійшла до топ-40.

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