"Міс Україна" Паша на Балі виставила сідниці в бікіні
Володарка звання "Міс Україна"-2019 Маргарита Паша, яка завдяки деяким своїм висловленням набула скандальної слави, новорічні канікули провела на Балі.
Там гімнастка і шпагатами дивувала, і в спортзалі прес показувала, і в бікіні на пляжі позувала, і навіть встигла поміркувати про жіночу мудрість.
Всі цим вона ділилася у своєму Instagram.
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Начинайте год правильно 😇💪🏻😇!!! #sport#healthylifestyle #lifestyle#happynewyear2020
"Жіноча енергія - внутрішня і спокійна сила. Вона виникає із вміння чути себе і відчувати гармонію всередині. Багато енергії у тій, хто вміє себе приймати. Жіноча енергія з'являється, коли ти приймаєш світ, довіряєш йому… Жіноча сила - в мудрості", - поділилася думками Маргарита.
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Думаю ,нужно заканчивать серию фотографий и видео в купальнике 😅😇🏖🏝))) Завтра последний денёк и пора возвращаться домой к своим обязанностям 💪🏻😇)))
Нагадаємо, корона "Міс Світу"-2019 дісталася конкурсантці з Ямайки, а українка увійшла до топ-40.
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