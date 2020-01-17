Полякова у Канкуні в свій день народження посвітила пружними сідницями в купальнику

17-го січня співачка Оля Полякова святкує свій особистий новий рік. День народження артистка відзначає з рідними і друзями в Мексиці.

Туди вона прилетіла з США, де перед тим мала концерти. І вже встигла наробити фото в купальнику на мальовничому пляжі Канкуна.

Щоцікаво, ще зранку у Вікіпедії було зазначено рік народження артистки - 1984. І торік у ЗМІ писали про святкування Олею 35-річчя. Тобто сьогодні їй начебто моло б виповнитися 36 років. Але потім вік Полякової виправили на 41.

ТаблоID звернувся по коментар до піар-служби зірки щодо справжнього її віку.

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"Згідно з паспортом, рік народження Олі 1984-й", - заявила представниця артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ну с новым годом!😉 Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 16 Янв 2020 в 10:37 PST

Іменинниця Оля виглядає наче інструкторка з фітнесу

Купальник, судячи за все, Оля купила у Маямі, де була перед цим

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