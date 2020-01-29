Нікітюк в Еміратах вразила "вагітним" животом в купальнику. ФОТО
29 січня 2020, 13:02
Телеведуча Леся Нікітюк дуже любить жартувати про свою фігуру, особливо, про живіт.
Колись вона вже інтригувала опуклістю і районі талії, а на пляжі в Абу-Дабі пішла ще далі і показала "вагітний" животик.
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Не повезло с фигурой, повезло с подругой 😂! Отмечай подругу которую вечно пучит😁 @liya_li__ #ледиЖир #леся #нескучно
Жарти Лесі на цьому не закінчилися.
Нагадаємо, перед Еміратами Нікітюк ласувала чебуреками в Буковелі.
Фото з Instagram
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