Нікітюк в Еміратах вразила "вагітним" животом в купальнику. ФОТО

Телеведуча Леся Нікітюк дуже любить жартувати про свою фігуру, особливо, про живіт.

Колись вона вже інтригувала опуклістю і районі талії, а на пляжі в Абу-Дабі пішла ще далі і показала "вагітний" животик.

Жарти Лесі на цьому не закінчилися.

Худа Нікітюк, певно, дуже напружилася, аби надути такий живіт

Не дає Лесі спокою попа Кардашян

Телеведуча дивиться на цей десерт, наче хижачка

Іноді Леся буває звабливо-спокусливою

Нагадаємо, перед Еміратами Нікітюк ласувала чебуреками в Буковелі.

Фото з Instagram

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