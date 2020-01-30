Alyona Alyona влаштувала дикі танці на даху Жигулів у комп’ютерному кліпі

Реперка Alyona Alyona розпочала 2020 рік з відео у новому для себе форматі.

Кліп на пісню "Дикі танці" має сподобатися геймерам, адже Альона постає у ньому в ролі персонажа культової гри Grand Theft Auto (GTA).

Артистка розсікає на жовтих Жигулях порожніми вулицями спальних районів. Заїхавши в один із київських дворів, вона влаштовує дикі танці в стилі брейк на даху власної машини.

Такою Alyona Alyona зобразили у кліпі-грі

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Також у відео є й інші герої: продавщиця у "леопарді", майстер взуття не першої свіжості, дівчина за лотком з фруктами в топіку ALENciaga, братва, яка пересувається на "кортах", і навіть бездомні коти.

Автором ідеї та режисером ролика стала Анна Велосіпедова.

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