Седокова показалася в ліжку з улюбленим гравцем

"Я люблю тебе, хлопець на фото", - такими словами співачка Ганна Седокова звернулася до свого бойфренда Яніса Тімми, виклавши миле фото з ним у ліжку.

Приводом для ніжностей у мережі стала майбутня гра баскетболіста. А Аня просто хотіла побажати коханому успіху.

"Мій найулюбленіший гравець у баскетбол. Мій наймудріший і добрий вдома. І найгрізніший на полі. Відмінної тобі гри сьогодні!", - написала Седокова.

Яніс у коментарях до посту Ані відповів: "Я обожнюю тебе".

Нагадаємо, про роман 37-річної Седокової з 27-річним Тіммою стало відомо після того, як його вже ексдружина обізвала Аню хвойдою з трьома дітьми.

Фото з Instagram