Седокова показалася в ліжку з улюбленим гравцем
"Я люблю тебе, хлопець на фото", - такими словами співачка Ганна Седокова звернулася до свого бойфренда Яніса Тімми, виклавши миле фото з ним у ліжку.
Приводом для ніжностей у мережі стала майбутня гра баскетболіста. А Аня просто хотіла побажати коханому успіху.
"Мій найулюбленіший гравець у баскетбол. Мій наймудріший і добрий вдома. І найгрізніший на полі. Відмінної тобі гри сьогодні!", - написала Седокова.
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Жизнь каждый день напоминает нам, что у неё свои планы на все. Сегодня есть все, а завтра ничего... И, наверное, не стоит думать, что все решиться завтра, ведь завтра может и не быть.( Я большая и давно поняла, что если тебе не нравится, то нужно говорить это сегодня, а не когда будет случай. Если тебе плохо, нужно уходить, а не терпеть. А если хорошо, оставаться и не отпускать. Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол 🏀 Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле. Отличной тебе игры сегодня! Вперёд, @khimkibasket ! Сегодня будет сложная игра Химки-ЦСКА в @euroleague . Думаю, будет на МатчТВ. Смотрите вместе с нами ) И если будете кричать: «Янис, вперёд!», я не против 😂❤️ #Явсегдарядом
Яніс у коментарях до посту Ані відповів: "Я обожнюю тебе".
Нагадаємо, про роман 37-річної Седокової з 27-річним Тіммою стало відомо після того, як його вже ексдружина обізвала Аню хвойдою з трьома дітьми.
Фото з Instagram