"Розлучення відбулося мирно": бойфренд Седокової офіційно став холостяком

Співачці Ганні Седоковій більше ніхто не матиме підстав докоряти, що вона гуляє з чужим чоловіком.

Новий бойфренд 36-річної кралечки, 27-річний баскетболіст Яніс Тімма офіційно розлучився.

Про це повідомив "Комсомольской правде" піар-агент Седокової.

"Ні Яніс, ні Ганна не перебувають у офіційних відносинах. Пара працює, кохає одне одного та будує міцні стосунки", - сказав представник Ані.

Бойфренд Седокової тепер офіційно вільний

Він запевнив, що розлучення Тімми з дружиною Саною, котра називала Седокову хвойдою, "відбулося мирно та за обопільною згодою".

Нині ж Янісова колишня вже не має до нього претензій. Подружжя досягло згоди щодо всіх нюансів спільного виховання 1-річного сина Крістіана.

Аня та Яніс більше не стримуються і постять у мережі романтичні фото та відео, де вони разом.

"Я вечь час відсмикую себе, коли знімаю нас у сторі, адже щастя любить тишу, і що скажуть люди... Та я відчуваю, що навіть якщо припущуся найбільшої помилки, він усе одно буде поруч. Підтримувати мене і любити те, чим я займаюся, так само палко, як я. А я полюбила баскетбол", - зізналася днями артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 23 Ноя 2019 в 3:56 PST

"Мабуть, це і є одна з формул щастя в парі - поважати та любити професії та справи одне одного", - зазначила Аня.

Нагадаємо, в вересні Сана Тімма заявила, що чоловік уже кілька місяців її зраджував. Більше того, закоханий у Седокову спортсмен буцімто звелів дружині "вимітатися з квартири з сином".

Сана Тімма, судячи з її фотоблогу, живе з сином у Ризі

Фото з Седокової, Тімми та його ексдружини