Дорофєєва показала нову себе. ФОТО

Солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва повернулася з відпочинку у Домінікані та вирішила трохи оновити зачіску.

Перед зйомками програми "Ліга сміху" співачка змінила колір волосся на темніший та укладку на більш елегантну.

"Нова я", - написала Надя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от STYLE DELUXE (@happy_wow_style) 30 Янв 2020 в 6:10 PST

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