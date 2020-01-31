Дорофєєва показала нову себе. ФОТО
П'ятниця, 31 січня 2020, 09:03
Солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва повернулася з відпочинку у Домінікані та вирішила трохи оновити зачіску.
Перед зйомками програми "Ліга сміху" співачка змінила колір волосся на темніший та укладку на більш елегантну.
"Нова я", - написала Надя.
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