Кароль знялася у метеликах та прокоментувала Нацвідбір на Євробачення
Співачка Тіна Кароль продовжує шукати цікаві незвичні образи і нещодавно вона знялася з метеликом на обличчі.
Саме таке фото зірка виклала у своєму Instagram. Причому, яскраві комахи прикрашають і її руку та плечі.
До того ж, новоспечена членкиня журі Національного відбору на Євробачення поділилася своєю думкою щодо конкурсу.
"Я точно проти того, щоби ставити перед творчими людьми спортивні нормативи, і стирати їх особистість бажанням золотої медалі", - заявила вона в коментарі "СТБ".
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«#Євробачення – дуже складний механізм, і я виступаю за те, щоби не ускладнювати життя тим, хто туди їде, завищеними очікуваннями перемоги. Я точно проти того, щоби ставити перед творчими людьми спортивні нормативи, і стирати їх особистість бажанням золотої медалі. За підсумком довгого творчого шляху завжди перемагає музика. Разом ми пишемо історію вже сьогодні», – прокоментувала Тіна Кароль (@tina_karol ) Став ❤ в коментарях, якщо радий бачити Тіну Кароль в журі Нацвідбору👇 Нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору на #Євробачення-2020 пройдуть 8, 15 та 22 лютого. Квитки купуй тут 👉 @ticketsbox або за посиланням в сторіс. #СТБ #МожливоВсе #eurovision
Нагадаємо, наприкінці минулого року Кароль презентувала парфуми імені себе.
Фото з Instagram