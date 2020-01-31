Кароль знялася у метеликах та прокоментувала Нацвідбір на Євробачення

Співачка Тіна Кароль продовжує шукати цікаві незвичні образи і нещодавно вона знялася з метеликом на обличчі.

Саме таке фото зірка виклала у своєму Instagram. Причому, яскраві комахи прикрашають і її руку та плечі.

До того ж, новоспечена членкиня журі Національного відбору на Євробачення поділилася своєю думкою щодо конкурсу.

У Тіни метелики не в животі, а на обличчі

"Я точно проти того, щоби ставити перед творчими людьми спортивні нормативи, і стирати їх особистість бажанням золотої медалі", - заявила вона в коментарі "СТБ".

Останнім часом співачка постійно демонструє на фото стрункі ноги

Іноді Тіна буває і такою - по-домашньому затишною та ніжною

Нагадаємо, наприкінці минулого року Кароль презентувала парфуми імені себе.

Фото з Instagram